Археологические исследования на парковке в Иерусалиме привели к удивительному открытию

Ученые обнаружили древний ров железного века под поверхностью парковки. Этот внушительный ров, шириной до 30 метров и глубиной до 6 метров, был вырублен в скале и разделял город на две части: акрополь на севере и старый город на юге.
Хотя точное предназначение рва остается загадкой, его стратегическое значение в защите города было очевидным. Археологи считают, что только правители Иудеи могли осуществить такое масштабное строительство.
Считается, что ров был построен в девятом веке до нашей эры, что связывает его с периодом правления одного из первых царей Иудеи. Интересно, что ров использовался в течение нескольких веков до того, как был засыпан в позднеэллинистический период из-за других строительных работ. Это открытие значительно обогатило наше понимание истории Иерусалима и жизни его древних жителей, сообщает Правда.Ру.
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