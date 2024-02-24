Американский автопроизводитель Jeep планирует обновить и представить пять моделей к 2025 году

Второй квартал 2024 года будет отмечен началом производства самого быстрого внедорожника Jeep — Wagoneer S, способного достигать скорости до 100 км/ч за 3,5 секунды, который поступит в продажу в третьем квартале 2024 года.
Кроме того, до конца того же года планируется выпуск нового кроссовера Jeep Recon.
Дальнейшие планы на 2025 год включают расширение линейки подзаряжаемых гибридов Jeep 4xe, в том числе анонсированный ранее пикап Jeep Gladiator PHEV, сообщает Газета.Ру.
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