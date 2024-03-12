Главарю клана "Кудокай" заменили меру пресечения со смертной казни на пожизненное тюремное заключение

Высшая судебная инстанция японского города Фукуока определилась с мерой пресечения для главаря одного из самых опасных кланов якудза. Решение о смертной казне заменили на пожизненное лишение свободы.

Осуждённый, являющийся главой клана "Кудокай", был фигурантом уголовного дела 2021 года, когда было организовано убийство начальника местного рыболовецкого кооператива, который наотрез отказался платить "дань" преступной группировке. Также он обвинялся в покушении на трёх человек.

Адвокату главаря удалось доказать в суде, что он невиновен в организации убийства, а также стоит заменить столь строгую меру пресечения. Суд принял во внимание доводы защиты, отменил смертный приговор, заменив его на пожизненное тюремное заключение.

Преступный клан "Кудокай" имеет долгую криминальную историю и был основан ещё до Второй мировой войны. Изначально зона влияния и интересов данной группировки состояла в содержании нелегальных игорных домов. Но члены банды отличались особым радикализмом, не раз применяя взрывчатые предметы и автоматическое оружие.