Ивлеевой предъявили обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и отрицательной оценки СВО

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и известную телеведущую Анастасию Ивлееву. В самом начале проведения СВО Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram (соцсеть признана экстремистской на территории РФ) пост, который дискредитировал Вооруженные силы РФ, а также свидетельствовал об отрицательной оценки СВО.
Сама блогер не явилась в зал суда. Ее адвокат Калой Ахильгов заявил, что наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей не имеет смысла, так как закончился срок исковой давности.
Также адвокат Ивлеевой попросил удовлетворить ходатайство о вызове сотрудника полиции, который и составлял протокол о правонарушении, на допрос. Но суд отказал в удовлетворении ходатайства.
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