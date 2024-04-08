Израильская армия нанесла массированный удар, в ходе которого погиб Али Ахмед Хассин

Израильская армия сделала прямое заявление, что они намерены перейти от оборонительных действий к наступлению, так как на северной границе с Ливаном происходят перестрелки с членами террористической группировки "Хезболла".
Сегодня стало известно, что ВВС Израиля нанесли массированный удар. Под бомбежками погиб Али Ахмед Хассин, который был одним из командиров подразделения "Радван", которое входит в единый корпус "Хезболла". По сведениям, которые сообщила израильская сторона, Хассин являлся ответственным лицом за убийство гражданского населения на севере Израиля.
В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС
Документ о поправках в Конституцию Молдавии уже опубликован на сайте парламента страны.
За отказ блокировать аккаунты своей сети против Маска в Бразилии начали расследование
"Социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм", - добавил ди Морай. Он также написал, что "жить в обществе, в котором находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети и позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.
Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы
Токсиколог Михаил Кутушов выделил опасные цветы для аллергиков из-за их высокого содержания аллергенной пыльцы и других веществ.
Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК
Научное исследование, проведенное учеными из университета Юты (США) и опубликованное на сайте American Physiological Society (APS), выявило, что регулярные аэробные упражнения в пожилом возрасте могут предотвращать опасные повреждения ДНК и дисфункцию теломер.