Израильская армия нанесла массированный удар, в ходе которого погиб Али Ахмед Хассин

Израильская армия сделала прямое заявление, что они намерены перейти от оборонительных действий к наступлению, так как на северной границе с Ливаном происходят перестрелки с членами террористической группировки "Хезболла".

Сегодня стало известно, что ВВС Израиля нанесли массированный удар. Под бомбежками погиб Али Ахмед Хассин, который был одним из командиров подразделения "Радван", которое входит в единый корпус "Хезболла". По сведениям, которые сообщила израильская сторона, Хассин являлся ответственным лицом за убийство гражданского населения на севере Израиля.