Воздушная тревога над Израилем

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает Армия обороны Израиля.
7 октября Израиль подвергся масштабному обстрелу со стороны сектора Газа. Обстрел произвели в рамках операции «Потоп Аль-Аксы». В тот же день члены военной палестинской организации ХАМАС атаковали приграничные районы юга Израиля.
В ходе данного нападения пострадали военные и гражданские лица. Также члены ХАМАС взяли 200 заложников. После подобного беспрецедентного наступления со стороны палестинских боевиков, Израиль организовал операцию под названием «Железные мечи».
Израильская армия вторглась в сектор Газа. Начались авиаудары по местным населённым пунктам. Израильские военные целенаправленно блокировали поступление продовольствия и медикаментов палестинским гражданам. От плотной и активной бомбардировки в секторе Газы погибло 28 473 человека, среди пострадавших цифра ещё выше - 68,1 тысяч.
МИД России неоднократно призывал стороны прекратить боевые действия и наладить отношения путём мирных переговоров. О ситуации напрямую высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства сказал о необходимости создания палестинского государства.
Напоминаем, что ООН было принято решение о создании двух государств в 1947 году. Но выбор был сделан в пользу Израиля, так что инициативу создания Палестины просто проигнорировали.
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