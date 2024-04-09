Израильские военные ликвидировали с воздуха одного из руководящих членов ХАМАС

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидировала одного из ведущих лиц группировки ХАМАС. Им оказался Хатем Альрамери. Он отвечал за запуск боевых ракет в центральных лагерях сектора Газа.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что пока ХАМАС не отпустит заложников, удары по сектору Газа будут продолжаться. Также Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сообщил в посте в соцсети X, что если глава Израиля прекратит боевые действия и не проведёт масштабную военную операцию в Рафахе, то он рискует мандатом на продолжение исполнения своих полномочий на посту лидера израильского государства.