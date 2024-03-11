Израилю не нужна независимая Палестина, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал категоричный и резкий ответ на вопрос о создании Палестинского государства. Лидер Израиля заявил, что израильские власти не желают видеть Палестину независимой.
Он также обещал, что обеспечит полный контроль над всей территорией палестинцев к западу от реки Иордан. Также премьер-министр дал ориентир, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа может завершиться приблизительно через 1-2 месяца.
Палестино-израильский конфликт начался 7 октября, когда Израиль подвергся массированному удару со стороны сектора Газа.
Затем вторжение палестинцев на приграничные зоны Израиля привело к блокаде самого сектора Газа солдатами ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). На сегодняшний момент в Газе под обстрелами израильских ракет погибло более 31 тысячи человек, а число раненых или находящихся в тяжёлом состоянии достигает 72 тысяч.
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