Израилю не нужна независимая Палестина, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал категоричный и резкий ответ на вопрос о создании Палестинского государства. Лидер Израиля заявил, что израильские власти не желают видеть Палестину независимой.

Он также обещал, что обеспечит полный контроль над всей территорией палестинцев к западу от реки Иордан. Также премьер-министр дал ориентир, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа может завершиться приблизительно через 1-2 месяца.

Палестино-израильский конфликт начался 7 октября, когда Израиль подвергся массированному удару со стороны сектора Газа.

Затем вторжение палестинцев на приграничные зоны Израиля привело к блокаде самого сектора Газа солдатами ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). На сегодняшний момент в Газе под обстрелами израильских ракет погибло более 31 тысячи человек, а число раненых или находящихся в тяжёлом состоянии достигает 72 тысяч.