ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии

Израиль настаивает на освобождении всех детей, матерей, которые находятся в числе 80 заложников у радикального движения ХАМАС. Как сообшается, ХАМАС согласился отпустить около 50 человек.Переговоры касательно освобожденных заложников все еще ведутся.

Ранее руководство ХАМАС согласилось и выразило готовность отпустить около 100 заложников с условием заключения договора о перемирии. Общее количество заложников, которые находятся в зоне сектора Газа насчитывает, как заявляет израильская сторона, 242 человека.