Если Нетаньяху прекратит боевые действия в секторе Газа, то он рискует своей должностью

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в своём личном аккаунте в соцсети X, что если Биньямин Нетаньяху завершит боевые действия в секторе Газа и не положит все усилия для проведения операции в Рафахе, то у него не будет мандата на продолжение нахождения на посту главы государства.
Ранее Бен-Гвир заявил, что самым оптимальным решением вернуть заложников, удерживаемых боевиками из ХАМАС, является и дальше блокировать поставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Глава Израиля неоднократно заявлял, что пока группировка ХАМАС не согласится выпустить заложников, о прекращении огня со стороны армии Израиля не может быть и речи.
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