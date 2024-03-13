Режиссер "Зоны интересов"осудил Израиль за его политику и военные действия в Газе

Фильм режиссёра Джонатана Глейзера "Зона интересов" вызвал бурю негодований и критики со стороны широкой общественности после обвинений постановщика в адрес нынешнего Израиля.

Глейзер лично выступил на Оскаре и заявил, что снял фильм о том, к чему приводит дегуманизация общества. Он также раскритиковал и называл оккупацией действия Израиля на территории Газы. Многие из слушателей и представителей средств массовой информации обвинили Глейзера в том, что тот, являющийся этническим евреем, подверг критике собственный народ.

Фильм "Зона интересов" - это авторская лента, основанная на одноимённом романе Мартина Эмиса. Только если в книге Эмиса прослеживались в повествовании глубокие психологические мотивы и любовная линия, то Глейзер все это убрал.

Задачей режиссёра стало показать два разных мира: дом коменданта лагеря и Освенцим за стеной. В киноленте показана жизнь этнических немцев, как рай. При этом они не прозревают что в паре метров за бетонной стеной в Освенциме сжигают тысячи евреев каждый день.