Режиссер "Зоны интересов"осудил Израиль за его политику и военные действия в Газе

Фильм режиссёра Джонатана Глейзера "Зона интересов" вызвал бурю негодований и критики со стороны широкой общественности после обвинений постановщика в адрес нынешнего Израиля.
Глейзер лично выступил на Оскаре и заявил, что снял фильм о том, к чему приводит дегуманизация общества. Он также раскритиковал и называл оккупацией действия Израиля на территории Газы. Многие из слушателей и представителей средств массовой информации обвинили Глейзера в том, что тот, являющийся этническим евреем, подверг критике собственный народ.
Фильм "Зона интересов" - это авторская лента, основанная на одноимённом романе Мартина Эмиса. Только если в книге Эмиса прослеживались в повествовании глубокие психологические мотивы и любовная линия, то Глейзер все это убрал.
Задачей режиссёра стало показать два разных мира: дом коменданта лагеря и Освенцим за стеной. В киноленте показана жизнь этнических немцев, как рай. При этом они не прозревают что в паре метров за бетонной стеной в Освенциме сжигают тысячи евреев каждый день.
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