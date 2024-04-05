Байден позвонил израильскому премьеру и призвал прекратить боевые действия в отношении Газы

Американский лидер Джо Байден позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. В ходе данного телефонного разговора Байден заявил, что осуждает действия израильских военных.

Он сказал, что если израильские власти не одумаются и не сделают все возможное для прекращения вооружённого конфликта, то пусть будут готовы столкнуться с соответствующими последствиями.

После телефонных переговоров Израиль открыл КПП Эрез и КПП Керем-Шалом, находящиеся в зоне Газы, а также порт Ашдод, чтобы обеспечить гуманитарную помощь мирным палестинцам.