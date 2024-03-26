Боевики убили патрульного полицейского и годовалого ребенка в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана

Боевики из террористической группировки "Джейш аль-зольм" убили патрульного и ребёнка в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
По предварительным данным, террористы совершили нападение на сотрудников правопорядка, которые обеспечивали защиту и безопасность мирным гражданам в день иранского Нового года (Навруз).
Преступники открыли огонь и по полицейским и по проезжающим автомобилям. В ходе террористического акта обстреляли легковой автомобиль, где сидела семейная пара и младенец. Родители получили серьезные травмы и ранения, а ребёнок скончался на месте.
Джулиан Ассанж останется в Великобритании, так как британские власти отказались его выдать США
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне дал шанс основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу не быть экстрадированным из Великобритании в США. Напоминаем, 52-летний журналист был приговорён к 175 годам заключения в американской тюрьме.
Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину
Президент Белоруссии уверен, что Европе не захочется ввязываться в конфликт еще сильнее.
NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни
Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы.
Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков
Исследование, опубликованное в журнале Molecular Cell, выявило связь между старением и накоплением нежелательных белков, что может быть фактором как старения, так и развития бокового амиотрофического склероза (БАС).