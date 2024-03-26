Боевики убили патрульного полицейского и годовалого ребенка в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана

Боевики из террористической группировки "Джейш аль-зольм" убили патрульного и ребёнка в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

По предварительным данным, террористы совершили нападение на сотрудников правопорядка, которые обеспечивали защиту и безопасность мирным гражданам в день иранского Нового года (Навруз).

Преступники открыли огонь и по полицейским и по проезжающим автомобилям. В ходе террористического акта обстреляли легковой автомобиль, где сидела семейная пара и младенец. Родители получили серьезные травмы и ранения, а ребёнок скончался на месте.