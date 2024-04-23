Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.04.2024 : 93,2918
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.04.2024 : 99,5609
  1. Главная
  2. Страна
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:52

Али Акбар Ахмадиян прибыл в Санкт-Петербург на встречу стран БРИКС, посвященную кибербезопасности

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. Иранский политик намерен провести переговоры со всеми участниками встречи секретарей советов национальной безопасности стран БРИКС.

На переговорах будут присутствовать представители России, Бразилии, ЮАР, Китая, Индии и Ирака. Главной темой для обсуждения будет острая проблема современного мира - информационная безопасность.

В связи с растущим числом кибератак, развитием технологий, интернета проблема кибербезопасности ставится во главу угла.

Мир

Правительство Таиланда приняло решение установить срок безвизового пребывания в стране в 60 дней

Правительство Таиланда приняло решение установить срок безвизового пребывания в стране в 60 дней

По решению правительства Таиланда безвизовый срок пребывания в государстве для российских туристов составит 60 дней.

Читать полностью
Школьники в Германии вынуждены переходить в ислам, чтобы избежать травли одноклассников

Школьники в Германии вынуждены переходить в ислам, чтобы избежать травли одноклассников

Стремительно растет количество мигрантов, которые просят убежища. Эта европейская страна — Германия — ﻿переживает серьезный миграционный кризис, признают специалисты.

Читать полностью

Общество

Более половины занятых граждан РФ отметили, что их компании сталкиваются с нехваткой персонала

Более половины занятых граждан РФ отметили, что их компании сталкиваются с нехваткой персонала

Общий настрой россиян к началу 2024 года остается позитивным по отношению к ситуации на рынке труда и своему статусу в нем.

Читать полностью
Исследование ВЦИОМ: только 2% россиян поедут за рубеж на майские праздники

Исследование ВЦИОМ: только 2% россиян поедут за рубеж на майские праздники

Большинство россиян предпочитают отдых внутри страны, собираясь посетить такие города, как Петербург, Москва, Казань и побережье Байкала.

Читать полностью

Новости