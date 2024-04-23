Али Акбар Ахмадиян прибыл в Санкт-Петербург на встречу стран БРИКС, посвященную кибербезопасности

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. Иранский политик намерен провести переговоры со всеми участниками встречи секретарей советов национальной безопасности стран БРИКС.

На переговорах будут присутствовать представители России, Бразилии, ЮАР, Китая, Индии и Ирака. Главной темой для обсуждения будет острая проблема современного мира - информационная безопасность.

В связи с растущим числом кибератак, развитием технологий, интернета проблема кибербезопасности ставится во главу угла.