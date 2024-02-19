Иран отверг обвинения стран G7, что поставляет военные беспилотники России для боевых действий.
Иран неоднократно говорил, что никогда не поставлял беспилотники России для использования их на Украине, поэтому обвинения G7 лишены оснований и не имеют под собой доказательную почву.
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова неоднократно говорила, что поставка в Россию иранских беспилотников - это искусственный вброс в американские средства массовой информации, которые хотят ещё больше дискредитировать авторитет России на международном уровне.
Британские ученые разработали новый препарат для лечения рака
Ученые создали препарат под кодовым названием ADI-PEG20, который в сочетании с традиционной химиотерапией значительно повышает выживаемость пациентов с мезотелиомой, редким и агрессивным видом рака.
В США выставлен на продажу раритетный автомобиль из СССР
На американском рынке автомобилей появилось необычное объявление о продаже советской классики — седана ГАЗ-24 "Волга" 1978 года. Автомобиль, собранный в 1976 году, привлек внимание на аукционе Goodingco.com.
Александр Баранов не до конца подтвердил участие актера Кологривого в байопике о Жириновском
Александр Баранов, который выступит режиссёром фильма о Владимире Жириновском, не до конца подтвердил, что Никита Кологривый сыграет основателя ЛДПР.
Автоэксперт Житнухин поделился информацией о частоте поломок некоторых моделей Hyundai
Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, указал, что модели, такие как Hyundai Sonata с 2- и 2,5-литровыми двигателями, не считаются самыми надежными.