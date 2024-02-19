Иран отверг обвинения стран G7, что поставляет военные беспилотники России для боевых действий.

Иран неоднократно говорил, что никогда не поставлял беспилотники России для использования их на Украине, поэтому обвинения G7 лишены оснований и не имеют под собой доказательную почву.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова неоднократно говорила, что поставка в Россию иранских беспилотников - это искусственный вброс в американские средства массовой информации, которые хотят ещё больше дискредитировать авторитет России на международном уровне.