Главные особенности смартфонов включают поддержку быстрой зарядки 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку, AMOLED-экраны на 120 Гц, высокоразрешающие камеры и большой объём памяти.
NOTE 40 Pro имеет изогнутый дисплей на 55 градусов с защитой Gorilla Glass, в то время как NOTE 40 имеет плоский дисплей. Оба смартфона оснащены AMOLED-матрицей Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 нит, а также сертификацией по защите глаз.
Интересной особенностью является Infinix Active Halo - подсветка с использованием искусственного интеллекта, которая реагирует на различные события на устройстве.
Камеры смартфонов имеют разрешение 108 Мп, а NOTE 40 Pro также оснащен системой оптической стабилизации изображения (OIS). Процессор MediaTek Helio G99 Ultimate обеспечивает высокую производительность.
Оба устройства поддерживают быструю зарядку 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку 20 Вт и оснащены чипом контроля питания Cheetah X1, обеспечивающим оптимальную зарядку аккумулятора.
NOTE 40 и NOTE 40 Pro уже доступны для покупки по специальным сниженным ценам, начиная от 22 990 рублей. Все устройства серии NOTE 40 получат обновления Android на протяжении 2 лет и обновления безопасности на протяжении 3 лет, сообщает 4pda.
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