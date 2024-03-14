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Антироссийские санкции только сблизили Индию и Россию, отметил российский посол Денис Алипов
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:17

Антироссийские санкции только сблизили Индию и Россию, отметил российский посол Денис Алипов

Посол РФ в Индии Денис Алипов отметил, что антироссийские санкции не проходят бесследно для индийской экономики, но Индия не теряет контроля над ситуацией.

Не раз возникали случаи, когда индийским властям хотелось взять паузу в работе с российскими бизнесменами и организациями, но этого не произошло.

Алипов заявил, что большое количество антироссийских санкций, которые нацелены не только на Россию, но и на ее союзников в торговых и политических вопросах, помогли некоторым странам сплотиться с Россией.

Посол добавил, что надеется на широкомасштабное сотрудничество в плане науки, бизнеса, финансов и прочих сфер взаимодействия между двумя государствами.

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