Антироссийские санкции только сблизили Индию и Россию, отметил российский посол Денис Алипов

Посол РФ в Индии Денис Алипов отметил, что антироссийские санкции не проходят бесследно для индийской экономики, но Индия не теряет контроля над ситуацией.
Не раз возникали случаи, когда индийским властям хотелось взять паузу в работе с российскими бизнесменами и организациями, но этого не произошло.
Алипов заявил, что большое количество антироссийских санкций, которые нацелены не только на Россию, но и на ее союзников в торговых и политических вопросах, помогли некоторым странам сплотиться с Россией.
Посол добавил, что надеется на широкомасштабное сотрудничество в плане науки, бизнеса, финансов и прочих сфер взаимодействия между двумя государствами.
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Сомнения выразили Венгрия, Мальта и Люксембург.
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