Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.04.2024 : 93,5891
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.04.2024 : 99,7934
НИУ ВШЭ открыл научно-исследовательский хаб в Делийском университете в Индии
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:06

НИУ ВШЭ открыл научно-исследовательский хаб в Делийском университете в Индии

Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) открыл российско-индийский научно-исследовательский хаб в Делийском университете. Сотрудничество между ВШЭ и Делийским университетом основано на стратегических партнерских отношениях и включает совместные исследования и проекты.

Хаб включает в себя полностью оборудованный офис ВШЭ на территории центрального кампуса Делийского университета. Это общедоступная площадка, предназначенная для использования научными группами, преподавателями и студентами ВШЭ в рамках совместных проектов.

Основная деятельность хаба будет сосредоточена на проведении совместных исследований. Эти исследования будут посвящены таким темам, как адаптация населения, власти и бизнеса к климатическим изменениям, изучение молодежных культур и сообществ Индии и России, а также анализ поколений, экологического поведения и культуры.

Открытие данного хаба станет важным шагом в развитии академических и культурных связей между двумя странами и способствует расширению научного сотрудничества в области социальных и климатических исследований, сообщает ТАСС.

Мир

В Греции зажжен Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже

В Греции зажжен Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже

Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажжен в Греции.

Читать полностью
ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии

ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии

Израильская сторона настаивает на освобождении всех детей, матерей, которые находятся в числе 80 заложников у радикального движения ХАМАС. Как сообшается, ХАМАС согласился отпустить около 50 человек.Переговоры касательно освобожденных заложников все еще ведутся.

Читать полностью

Общество

Опрос компании

Опрос компании "Росгосстрах": россияне мечтают о том, чтобы их автомобиль превращался в лодку

Российские водители выразили свои мечты о будущем автомобилестроения через опрос, проведенный страховой компанией "Росгосстрах".

Читать полностью
Врач Курганская указала на признаки дефицита коллагена в коже

Врач Курганская указала на признаки дефицита коллагена в коже

Желаете определить, эффективен ли ваш текущий уход за кожей или стоит пересмотреть подход? Врач-дерматолог Наталья Курганская рассказала, как простыми методами можно проверить уровень коллагена в коже.

Читать полностью

Новости