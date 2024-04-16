Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) открыл российско-индийский научно-исследовательский хаб в Делийском университете. Сотрудничество между ВШЭ и Делийским университетом основано на стратегических партнерских отношениях и включает совместные исследования и проекты.
Хаб включает в себя полностью оборудованный офис ВШЭ на территории центрального кампуса Делийского университета. Это общедоступная площадка, предназначенная для использования научными группами, преподавателями и студентами ВШЭ в рамках совместных проектов.
Основная деятельность хаба будет сосредоточена на проведении совместных исследований. Эти исследования будут посвящены таким темам, как адаптация населения, власти и бизнеса к климатическим изменениям, изучение молодежных культур и сообществ Индии и России, а также анализ поколений, экологического поведения и культуры.
Открытие данного хаба станет важным шагом в развитии академических и культурных связей между двумя странами и способствует расширению научного сотрудничества в области социальных и климатических исследований, сообщает ТАСС.
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