Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) открыл российско-индийский научно-исследовательский хаб в Делийском университете. Сотрудничество между ВШЭ и Делийским университетом основано на стратегических партнерских отношениях и включает совместные исследования и проекты.

Хаб включает в себя полностью оборудованный офис ВШЭ на территории центрального кампуса Делийского университета. Это общедоступная площадка, предназначенная для использования научными группами, преподавателями и студентами ВШЭ в рамках совместных проектов.

Основная деятельность хаба будет сосредоточена на проведении совместных исследований. Эти исследования будут посвящены таким темам, как адаптация населения, власти и бизнеса к климатическим изменениям, изучение молодежных культур и сообществ Индии и России, а также анализ поколений, экологического поведения и культуры.

Открытие данного хаба станет важным шагом в развитии академических и культурных связей между двумя странами и способствует расширению научного сотрудничества в области социальных и климатических исследований, сообщает ТАСС.