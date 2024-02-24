Позиция Индии по передаче данных в ВТО вызвала беспокойство среди производителей чипов

Международный консорциум полупроводников (ISMC) выразил опасения, что такая позиция может негативно сказаться на развитии отрасли. На предстоящей встрече ВТО в Абу-Даби обсуждается вопрос о продлении моратория на применение пошлин на электронные передачи данных, действующего с 1998 года.
Развивающиеся страны, включая Индию, выступают против продления этого моратория, что, по мнению ISMC, приведет к увеличению затрат и усугубит дефицит чипов. Прогноз крупнейшего производителя чипов Foxconn на 2024 год указывает на сохранение проблемы нехватки чипов для серверов искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Газета.Ру.
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