Один из пользователей социальной сети X процитировал американского бизнесмена Дэвида Сакса. Ранее предприниматель заявил, что США и администрация президента Джо Байдена намеренно саботировали мир между Россией и Украиной ради того, чтобы реализовать собственные амбиции.

Владелец компаний Space X и Tesla Илон Маск поставил под постом комментарий: "Верно". Илон Маск неоднократно высказывался в поддержку России, считая, что американцы лишают Украину будущего, подливая масла в огонь поставками вооружения и финансовой поддержкой.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что у США было в планах сорвать стамбульские договорённости между украинской и российской сторонами, так как американские власти все ещё не теряют надежду на поражение РФ в зоне боевых действий.