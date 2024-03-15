Один из пользователей социальной сети X процитировал американского бизнесмена Дэвида Сакса. Ранее предприниматель заявил, что США и администрация президента Джо Байдена намеренно саботировали мир между Россией и Украиной ради того, чтобы реализовать собственные амбиции.
Владелец компаний Space X и Tesla Илон Маск поставил под постом комментарий: "Верно". Илон Маск неоднократно высказывался в поддержку России, считая, что американцы лишают Украину будущего, подливая масла в огонь поставками вооружения и финансовой поддержкой.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что у США было в планах сорвать стамбульские договорённости между украинской и российской сторонами, так как американские власти все ещё не теряют надежду на поражение РФ в зоне боевых действий.
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