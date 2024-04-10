Ikon Tyres, наследник Nokian Tyres на российском рынке, успешно продолжает свою деятельность, представляя линейку шин под новым брендом. Основные изменения затрагивают названия моделей, но качество и технические характеристики остаются высокими, что подтверждается успешными тестами на ледовых трассах Байкала.

Завод сохраняет стабильность в производстве, используя сертифицированное сырье и технологии, что обеспечивает непрерывность поставок и качество продукции. Изменения в производственных программах ориентированы на российский рынок, сохраняя широкий ассортимент доступных моделей.

Компания подтверждает свои обязательства перед клиентами, включая гарантию на всю продукцию, даже ту, что выпускалась под предыдущим брендом. Покупателям предоставляется возможность выбора из премиальных и среднеценовых моделей, сохраняя высокие стандарты качества и безопасности, сообщает 5колесо.