Российский «Сбербанк» больше не принимает заявки на оформление IT-ипотеки. Такая информация была опубликована на сайте «Домклик».

- Прием заявок завершен, - говорится на площадке.

В качестве объяснений еще одна служба «Сделка. рф» сообщила, что «Сбербанк» исчерпал все лимиты по этой программе.

При этом только за 2023 год более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье, говорится в СМИ.