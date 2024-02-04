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У работников IT-сферы сократились льготы – Сбербанк перестал выдавать для них ипотеку на особых условиях
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:24

У работников IT-сферы сократились льготы – Сбербанк перестал выдавать для них ипотеку на особых условиях

Российский «Сбербанк» больше не принимает заявки на оформление IT-ипотеки. Такая информация была опубликована на сайте «Домклик».

- Прием заявок завершен, - говорится на площадке.

В качестве объяснений еще одна служба «Сделка. рф» сообщила, что «Сбербанк» исчерпал все лимиты по этой программе.

При этом только за 2023 год более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье, говорится в СМИ.

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