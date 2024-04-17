Мошенники научились подделывать не только чужие голоса, но и внешность во время звонков и видеосообщений

Мошенники создали новые схемы обмана россиян при помощи искусственного интеллекта. Благодаря новым технологиям можно подделывать не только чужие голоса, но и внешность человека во время видеосообщений и видеозвонков, сообщает специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Он также отметил, что подобные схемы в большинстве своём рассчитаны на людей старшего возраста, так как именно это целевая аудитория мошенников. Пожилые люди и пенсионеры охотнее переводят деньги мошенникам, если им звонят друзья, дальние или близкие родственники.
На самом деле, мошенники с каждым годом все больше совершенствуют подобную систему, доводя ее до идеала.
Мошенники умудрились разработать рабочую систему по вытягиванию персональных данных, прикидываясь оператором сотовой связи. Они звонят конкретному лицу, записывают все его данные под предлогом того, что необходимо перерегистрировать номер телефона. После ряда процедур человеку приходит смс от банка с кодом, который он тут же доверительно сообщает посторонним лицам, чего делать категорически нельзя, заключил Курочкин.
Об этом сообщает Pravda.Ru
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