Первая женщина-космонавт в истории современной Беларуси вернулась на родину

Гажданка Беларуси первая женщина-космонавт в истории своей страны Марина Василевская вернулась на родину после реабилитации в российском медцентре. Она только недавно прилитела с Международной космической станции.

На родине ей устроили торжественный прием. Среди гостей, выразивших желание поприветствовать Василевскую, были представители Академии наук республики и молодежь.

Ранее сообщалось, что лидеры обеих стран Беларуси и России встретятся в День космонавтики и пообщаются с заслуженными космонавтами в рамках совместного мероприятия.