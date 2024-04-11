Первая женщина-космонавт в истории современной Беларуси вернулась на родину

Гажданка Беларуси первая женщина-космонавт в истории своей страны Марина Василевская вернулась на родину после реабилитации в российском медцентре. Она только недавно прилитела с Международной космической станции.
На родине ей устроили торжественный прием. Среди гостей, выразивших желание поприветствовать Василевскую, были представители Академии наук республики и молодежь.
Ранее сообщалось, что лидеры обеих стран Беларуси и России встретятся в День космонавтики и пообщаются с заслуженными космонавтами в рамках совместного мероприятия.
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