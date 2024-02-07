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IKEA продлила права на свой товарный знак
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:14

IKEA продлила права на свой товарный знак

В патентном ведомстве России рассказали, что ушедшая почти два года назад из России шведская компания IKEA, от прав на свой товарный знак отказываться не собирается. Регистрация его в нашей стране продлена до августа 2033 года, сообщил ТАСС.

Шведский мебельный концерн IKEA по политическим мотивам в марте 2022 года приостановил бизнес в России и Белоруссии. Позже были проданы производственные мощности. Все торговые центры "Мега" в стране, принадлежавшие IKEA и управлявшиеся Ingka Centers, и где также продавалась её мебель, концерн продал Газпромбанку.

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