В патентном ведомстве России рассказали, что ушедшая почти два года назад из России шведская компания IKEA, от прав на свой товарный знак отказываться не собирается. Регистрация его в нашей стране продлена до августа 2033 года, сообщил ТАСС.
Шведский мебельный концерн IKEA по политическим мотивам в марте 2022 года приостановил бизнес в России и Белоруссии. Позже были проданы производственные мощности. Все торговые центры "Мега" в стране, принадлежавшие IKEA и управлявшиеся Ingka Centers, и где также продавалась её мебель, концерн продал Газпромбанку.
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