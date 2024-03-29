В США был представлен обновленный пикап Hyundai Santa Cruz

Hyundai Santa Cruz 2025 года был представлен на автомобильном рынке с обновленным экстерьером и существенными улучшениями в интерьере, сохраняя при этом знакомые двигатели. Особенное внимание уделяется усиленной комплектации XRT, расширившей свои возможности после анонса в 2023 году.

Обновленный Santa Cruz выделяется изменениями в дизайне радиаторной решетки и нижнего бампера, особенно у версии XRT, которая получила внедорожные атрибуты и эксклюзивный дизайн. Интерьер также претерпел изменения, включая новый информационно-развлекательный экран и технологические инновации, улучшающие взаимодействие с автомобилем.

Две доступные моторные установки обеспечивают эффективное сочетание производительности и выбора привода, а новый режим буксировки делает комплектации XRT и Limited еще более практичными.

Ожидается, что Hyundai Santa Cruz 2025 года появится у дилеров летом, с деталями о ценообразовании, которые станут известны перед стартом продаж, сообщает Центральная Служба Новостей.