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В 2023 году в России наибольшей популярностью среди трехлетних автомобилей с пробегом пользовался Hyundai Solaris
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:35

В 2023 году в России наибольшей популярностью среди трехлетних автомобилей с пробегом пользовался Hyundai Solaris

Несмотря на увеличивающийся поток китайских автомобилей, россияне предпочитают традиционные европейские и южнокорейские марки, такие как Hyundai, Toyota и Volkswagen. В списке наиболее востребованных моделей преобладают машины, которые с 2022 года официально не представлены на рынке, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, Kia K5, Volkswagen Polo и Kia Sportage. Из автомобилей, доступных для официальной покупки, в списке лишь Lada Granta и Vesta, а также Geely Monjaro и Coolray. В премиум-сегменте значительную долю занимают модели BMW, сообщает Газета.Ру.

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