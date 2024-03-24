В 2023 году в России наибольшей популярностью среди трехлетних автомобилей с пробегом пользовался Hyundai Solaris

Несмотря на увеличивающийся поток китайских автомобилей, россияне предпочитают традиционные европейские и южнокорейские марки, такие как Hyundai, Toyota и Volkswagen. В списке наиболее востребованных моделей преобладают машины, которые с 2022 года официально не представлены на рынке, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, Kia K5, Volkswagen Polo и Kia Sportage. Из автомобилей, доступных для официальной покупки, в списке лишь Lada Granta и Vesta, а также Geely Monjaro и Coolray. В премиум-сегменте значительную долю занимают модели BMW, сообщает Газета.Ру.
В BMW презентовали новый кроссовер
BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X, который отличается от предыдущих моделей марки своим дизайном, возвращаясь к истокам бренда.
Владелец импланта Neuralink написал свой первый пост в социальных сетях силой мысли
Владелец Neuralink Илон Маск опубликовал свой первый пост в социальной сети X, используя силу мысли.
Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций
Исследование, представленное на Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показало, что увеличение числа определенных кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%.
Ученые обнаружили, что может улучшить очистку мозга
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение двух генов, BHLHE40 и BHLHE41, в иммунных клетках макрофагах может значительно улучшить процесс очистки мозга.