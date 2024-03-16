Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны

Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей. Дилеры объявили цены на новую модель, которая сохраняет все качества и характеристики оригинала. Solaris HC представлен с двумя вариантами двигателей и ожидается в автосалонах Москвы уже на следующей неделе.
Кроме того, на конвейере бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге также появились другие модели под новым брендом Solaris. Планируется выпустить значительное количество автомобилей до конца весны, что свидетельствует о возросшем интересе к этим моделям.
Несмотря на ребрендинг, производство всех автомобилей проходит по полному циклу, обеспечивая высокое качество и соответствие техническим стандартам, сообщает За Рулем.
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