Hyundai планирует запустить рестайлинг 7-местной Creta уже в этом году

Hyundai планирует выпустить рестайлинговую версию своего 7-местного кроссовера Creta, известного как Hyundai Alcazar, в первом полугодии текущего года. Автомобиль будет иметь сходства с модернизированной версией Creta, выпущенной в начале 2024 года, но также будет обладать уникальными особенностями, такими как новая решётка радиатора, бамперы, колёсные диски и фары.
Салон Alcazar будет полностью унифицирован с Creta 2025 года, включая новую переднюю панель с объединённой мультимедийной системой и приборной панелью, а также расширенный набор опций, включая камеры кругового обзора, адаптивный криз-контроль и комплекс систем помощи водителю.
Изменений в моторной гамме и линейке трансмиссий не ожидается, однако ожидается модернизация, чтобы соответствовать актуальным нормам выброса BS6 Stage II в Индии. Hyundai Alcazar будет доступен со 160-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра и 115-сильным дизелем того же объёма, а также предлагаться как с механической коробкой передач, так и с 6-диапазонным автоматом. Привод — передний.
Цены на Hyundai Alcazar в Индии будут варьироваться от 1,87 до 2,23 миллионов рублей, сообщает Российская Газета.
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