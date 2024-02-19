Автоэксперт Житнухин поделился информацией о частоте поломок некоторых моделей Hyundai

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, указал, что модели, такие как Hyundai Sonata с 2- и 2,5-литровыми двигателями, не считаются самыми надежными.
Также он отметил, что практически все модели марки имеют проблемы с трансмиссией и карданным валом, особенно при пробеге около 100 000 километров, сообщает Российская Газета.
Иран отверг обвинения стран G7, что поставляет военные беспилотники России для боевых действий
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Продажи подержанных автомобилей в России сократились на 10,1% в январе 2024 года
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