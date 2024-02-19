Автоэксперт Житнухин поделился информацией о частоте поломок некоторых моделей Hyundai

Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, указал, что модели, такие как Hyundai Sonata с 2- и 2,5-литровыми двигателями, не считаются самыми надежными.

Также он отметил, что практически все модели марки имеют проблемы с трансмиссией и карданным валом, особенно при пробеге около 100 000 километров, сообщает Российская Газета.