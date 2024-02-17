Эксперты выделяют Hyundai Creta как надежный автомобиль

Hyundai Creta представляет собой привлекательный вариант на вторичном рынке автомобилей, особенно для тех, кто ищет сочетание качества, надежности и доступной цены. Эксперт "За рулем" рекомендует этот автомобиль, особенно пятилетние модели, оценивая их привлекательность в контексте ценообразования и состояния основных узлов после истечения гарантийного периода.

Пятилетний Hyundai Creta предлагается на вторичном рынке по цене от 1,3 млн до 2,0 млн рублей, с учетом различных параметров и комплектаций. Несмотря на истечение гарантийного срока, многие автомобили сохраняют приемлемое состояние, не требуя дорогостоящего ремонта в ближайшее время.

Эксперт отмечает преимущества Hyundai Creta, включая надежность механической коробки передач и гидроавтомата, а также отсутствие вариаторов и роботизированных трансмиссий, что добавляет долговечности и уверенности в эксплуатации.

Однако, как и у любого автомобиля, у Hyundai Creta есть некоторые слабые места, такие как проблемы с ржавчиной на задней двери и рамках передних дверей, а также быстрый износ некоторых деталей, например, болтов сход-развала.

В целом, Hyundai Creta представляет собой привлекательный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и просторный салон, а также готов принять некоторые потенциальные риски, связанные с возможными проблемами в отдельных деталях, сообщает За Рулем.