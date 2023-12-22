Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс", и сейчас обсуждаются возможные перспективы производства. Варианты включают возможный возврат марок Hyundai и Kia под китайским брендом с использованием оставшихся компонентов на заводе. Однако запасов компонентов может хватить только на производство около 10 тысяч машин, и для остальных придется использовать комплектующие из Китая или Казахстана.

Также рассматривается вариант локализации сборки автомобилей GAC после исчерпания запасов. Это может включать в себя замену Hyundai Creta на кроссовер GAC GS5. Еще одним потенциальным китайским производителем, который может возобновить производство в Петербурге, является компания BAIC, с моделью BAIC U5 Plus, сравниваемой с Hyundai Elantra и Kia Cerato. Официальная информация о будущих планах нового владельца завода остается в ожидании, сообщает Зарулем.