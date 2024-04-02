Huawei разработала и запатентовала тройной складной смартфон

Смартфон имеет два места для складывания, при этом один из шарниров позволяет экрану раскладываться наружу, превращая часть устройства в полноценный дисплей. Это решает проблему помех от задних камер, которая часто встречается у складных смартфонов с внешним экраном.
Однако, возможны сложности с конструкцией из-за большого веса и сложности деталей шарниров. Несмотря на это, в патенте предусмотрено различие в толщине частей дисплея, что должно снизить общий вес.
Это представляет интерес для рынка, поскольку тройные складные смартфоны пока не были представлены ни одной компанией. Huawei, вероятно, стремится опередить Samsung в этой области, в которой последняя работает с 2020 года, сообщает РБК.
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