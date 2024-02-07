Huawei приостанавливает производство своих смартфонов Mate 60

Huawei замедляет производство своих смартфонов Mate 60 в пользу чипов для искусственного интеллекта Ascend. Решение было принято из-за увеличивающегося спроса на такие чипы.
Компания переключает свои усилия на создание Ascend AI в ущерб производству чипов Kirin для своих смартфонов, конкурирующих с iPhone, сообщает Российская Газета.
Касатки во льдах Японии вероятно спаслись сами
Дюжина касаток с детенышами попала в ледяную полынью в японских водах и стала в центре внимания СМИ всего мира.
Конгрессмены США оказались против помощи Израилю без Украины
Законопроект о помощи Израилю без средств для Киева не нашел поддержки в палате представителей США.
Врач Соломатина предупредила об опасностях бесконтрольного приема обезболивающих препаратов
Врач-терапевт Елена Соломатина подчеркнула, что постоянное употребление таких средств может привести к развитию лекарственно-зависимого типа боли, что представляет серьезную угрозу для здоровья.
Врачи сообщили, как можно проверить свое здоровье на лестнице
Согласно объяснению врачей, некоторые заболевания, такие как травма мениска или сердечная недостаточность, могут быть диагностированы с помощью этого "лестничного" теста.