Huawei приостанавливает производство своих смартфонов Mate 60

Huawei замедляет производство своих смартфонов Mate 60 в пользу чипов для искусственного интеллекта Ascend. Решение было принято из-за увеличивающегося спроса на такие чипы.

Компания переключает свои усилия на создание Ascend AI в ущерб производству чипов Kirin для своих смартфонов, конкурирующих с iPhone, сообщает Российская Газета.