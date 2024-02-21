Станция New Horizons обнаружила увеличенную запыленность в Поясе Койпера

Это открытие было сделано благодаря прибору SDC, установленному на борту New Horizons, который может измерять массу и скорость частиц пыли. Результаты анализа данных указывают на то, что плотность пыли в Поясе Койпера уменьшается медленнее, чем предсказывают модели. Ученые предполагают, что это может быть вызвано действием механизмов, увеличивающих расстояние, на которое пылинки уносятся от Солнца, а также возможным более широким размером самого Пояса Койпера.

Эти открытия имеют значительное значение для понимания процессов формирования и эволюции планет и малых тел в Солнечной системе. Ожидается, что дальнейшие исследования New Horizons помогут расширить наше знание о распределении пыли за пределами 100 астрономических единиц от Солнца, возможно, даже обнаружив переходную зону, где межзвездная пыль начинает доминировать в окружающей среде, сообщает N+1.