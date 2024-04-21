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Новый дрон Hopcopter перемещается подобно попрыгунчику
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:48

Новый дрон Hopcopter перемещается подобно попрыгунчику

Hopcopter — инновационное устройство, разработанное инженерами из Городского университета Гонконга и Гонконгского университета науки и технологий. Этот маленький квадрокоптер снабжен ножкой на резиновом наконечнике, позволяющей ему совершать прыжки, аналогичные движениям попрыгунчика.

Hopcopter обладает уникальной автономностью, что позволяет ему проводить в воздухе более часа, в то время как другие дроны аналогичных размеров могут летать всего несколько минут. Этот прыгающий дрон способен контролировать направление отскока и может использоваться не только на горизонтальных поверхностях, но и для отталкивания от вертикальных поверхностей, таких как стены.

Продемонстрировав среднюю скорость прыжка в 2,38 метра в секунду при высоте в 1,63 метра, Hopcopter показал эффективность и потенциал в различных областях применения. На одном заряде аккумулятора он способен работать до 50 минут, что делает его весьма перспективным вариантом для различных миссий и задач, сообщает 4pda.

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