Семейство Ye включает шесть моделей, из которых первые две, кроссоверы Ye P7 и Ye S7, будут выпущены уже в текущем году. К 2025 году к ним присоединится флагман Ye GT Concept, дебютировавший на Пекинском автосалоне с проекционным дисплеем Huawei и уникальным "гоночным кокпитом".

Все электрокары Ye будут построены на новой платформе Architecture W с передней двухрычажной и задней пятирычажной подвеской, обладая высокой жесткостью кузова и большой тяговой батареей. Компания планирует выпустить десять новых электрокаров к 2027 году, включая модели на простой платформе Architecture F, с целью полного перехода на батарейные автомобили к середине столетия и достижения статуса углеродно-нейтрального производителя, сообщает Motor.