Стала известна премьера фильма "Холоп 2" в онлайн-кинотеатрах

Стала известна премьера успешной российской комедии "Холоп 2" в онлайн-кинотеатрах.

Хит можно будет увидеть уже 8 марта на платформе Okko.

Успешная картина "Холоп 2", являющиеся продолжением ленты с Милошом Биковичем, собрала в прокате свыше 3 миллиардов рублей. Сюжет повествует уже не о мажоре, а о мажорке, которую будут перевоспитывать на протяжении основной сюжетной линии фильма.

Премьера комедии для "домашних кинотеатров" выйдет в Международный женский день - 8 марта. Она будет доступна всем владельцам подписки на российский онлайн-кинотеатр Okko.