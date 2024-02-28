Житель Херсонской области хотел нечестным путем выманить у знакомой сумму в размере 4 миллионов рублей

Житель Херсонской области обратился к своей знакомой с предложением помощи. Он потребовал с неё 4 миллиона рублей за свою услугу.
Мужчина обещал знакомой помочь с прекращением уголовного преследования против ее сожителя. За свою помощь он потребовал с женщины сумму в размере 4 миллионов рублей. Гражданка сообщила об этом правоохранителям.
В момент передачи части денежных средств мужчина был задержан сотрудниками органов правопорядка.
Гражданину предъявили обвинение в соответствии с частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
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