Государственный Эрмитаж открыл выставку с цифровым двойником Леонардо да Винчи

Эрмитаж совместно с Музеем христианской культуры открыл выставку картин эпохи Возрождения, возможно созданных при участии Леонардо да Винчи. Выставка представляет новые загадки вокруг картин великого мастера и использует передовые технологии для их исследования.

Генеральный директор Эрмитажа подчеркнул значение долгосрочного сотрудничества и традиций музея, включая изучение творчества Леонардо. Экспозиция включает работы, предположительно связанные с Леонардо, такие как "Битва при Ангиари" и "Мадонна в скалах", а также оборудование, проецирующее цифровой аватар Леонардо, который рассказывает о процессе создания картин. Выставка приглашает посетителей оценить результаты совместной работы исследователей и технических специалистов, сообщает ТАСС.