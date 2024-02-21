Государственный Эрмитаж открыл выставку с цифровым двойником Леонардо да Винчи

Эрмитаж совместно с Музеем христианской культуры открыл выставку картин эпохи Возрождения, возможно созданных при участии Леонардо да Винчи. Выставка представляет новые загадки вокруг картин великого мастера и использует передовые технологии для их исследования.
Генеральный директор Эрмитажа подчеркнул значение долгосрочного сотрудничества и традиций музея, включая изучение творчества Леонардо. Экспозиция включает работы, предположительно связанные с Леонардо, такие как "Битва при Ангиари" и "Мадонна в скалах", а также оборудование, проецирующее цифровой аватар Леонардо, который рассказывает о процессе создания картин. Выставка приглашает посетителей оценить результаты совместной работы исследователей и технических специалистов, сообщает ТАСС.
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