Haval H9 — это рамный автомобиль с премиальным дизайном. Он отличается ретростилем, квадратными фарами, круглыми дневными ходовыми огнями и горизонтальной решеткой радиатора.
К другим особенностям модели относятся широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс на задней двери.
В Китае H9 доступен с бензиновым мотором мощностью 224 л. с. и дизельным агрегатом на 190 л. с., оба с полным приводом и автоматическими коробками передач на восемь или десять ступеней. Ориентировочная цена в России составит около 5 млн рублей, сообщает Газета.Ру.
Фото: openverse.org/Navigator84 (CC BY-SA 4.0 license)
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