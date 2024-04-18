Салон модели H6 включает огромный центральный дисплей и новый руль с хромированной рамкой вокруг кнопок. Также были внесены изменения в переднюю панель, дверные карты и центральный тоннель, который теперь содержит отсек для беспроводной зарядки гаджетов и подстаканники.
Размер экрана мультимедийной системы остается в секрете, но утверждается, что у кроссовера третьего поколения он составляет 12,3 дюйма.
Внешне новый Haval H6 отличается от предшественника, но сохраняет внутризаводской индекс и гамму двигателей, включая турбомоторы 1.5 и 2.0, а также возможность присоединения подключаемой гибридной установки, сообщает Motor.
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