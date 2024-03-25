Эксперт "За Рулем" проанализировал кроссовер Haval Dargo X

В своем обзоре для журнала "За Рулем" эксперт Кирилл Милешкин выявил несколько недостатков китайского кроссовера Haval Dargo X. Проехав на автомобиле более 20 тысяч километров, он отметил отсутствие раздельного включения потолочных плафонов, что может создавать дискомфорт для пассажиров из-за бликов водителю. Еще одним недостатком является использование роботизированной коробки передач вместо классического автомата, что требует особой осторожности при езде по бездорожью.

Критике также подверглись расположение форсунок стеклоомывателя, скрытых глубоко под капотом, что приводит к засыпанию их снегом, трудному для очистки. Важным аспектом стал повышенный расход топлива, составляющий 10 литров на 100 км на трассе и 12 литров в смешанном цикле.

Несмотря на перечисленные недостатки, Милешкин признал, что в общем и целом Haval Dargo X представляет собой комфортный внедорожник с быстрым разгоном и отличным управлением. Эксперт также отметил безупречный пуск двигателя в холодную погоду (до -28°C).

В России Haval Dargo предлагается с мотором 2,0Т мощностью 192 л. с. и 7-ступенчатой коробкой передач. Дополнительно доступна система полного привода, включая блокировку заднего дифференциала, экспертный режим бездорожья и систему поддержания постоянной скорости на сложных поверхностях. Цены начинаются от 2 999 000 рублей, а версия Dargo X предлагается за 3 269 000 рублей.