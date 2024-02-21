Недавно в России стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Haval Jolion

Обновленная модель представлена в четырех комплектациях — Comfort, Elite, Premium, Tech Plus — с ценовым диапазоном от 2 до 2,8 млн рублей.
Внешне автомобиль приобрел более строгий вид за счет черной решетки радиатора, черного заднего спойлера и рейлингов. Также доступен "внедорожный" пакет с накладками на арки и пороги из неокрашенного пластика.
Изменений в линейке силовых агрегатов не произошло: турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра с мощностью 143 л. с. в паре со 6-ступенчатой МКПП или 7-скоростным "роботом" с двойным сцеплением. Для версий с полным приводом мощность двигателя увеличена до 150 л. с.
Кроме того, в обновленной версии Haval Jolion добавлена регулировка рулевой колонки по вылету и высоте, задние датчики парковки и система мониторинга давления в шинах, сообщает Российская Газета.
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