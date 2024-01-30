Haval проводит отзыв автомобилей моделей Haval F7 и F7x

ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", официальный представитель Haval в России, проводит отзыв 32 156 автомобилей моделей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Причиной отзыва является возможное попадание влаги в разъём жгута проводов под водительским сиденьем, что может вызвать короткое замыкание и оплавление разъёма. Для предотвращения данного дефекта планируется провести доработку разъёма жгута проводов на всех отозванных автомобилях.
Росстандарт информирует, что все владельцы подлежащих отзыву автомобилей будут уведомлены о необходимости привезти свои машины в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ. Также предоставлена возможность самостоятельной проверки подпадания автомобиля под отзыв с использованием VIN-кода на сайте Росстандарта, сообщает RT.
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