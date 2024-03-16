Специалист по правде Гарвардского университета попалась на лжи и была уволена

Итальянский психолог и известный бихевиорист Франческа Джино была уволена из Гарвардского университета после обнаружения фальсификации результатов своих исследований. Её специализация включала изучение социальных практик и стереотипных поведенческих моделей, в том числе теории просоциального поведения. Она предполагала, что проявление благодарности может стимулировать просоциальное поведение и увеличить производительность труда.

Однако её исследования были подвергнуты критике после того, как в 2023 году было обнаружено, что её экспериментальные данные были манипулированы так, чтобы соответствовать заранее сформулированным гипотезам. Это означало, что она предвзято интерпретировала результаты исследований, чтобы подтвердить свои предположения.

В результате Джино была уволена из Гарвардского университета. Несмотря на это, она отрицает свою вину и продолжает отстаивать свою точку зрения.

Этот случай подчеркивает важность честности и непредвзятости в научных исследованиях, а также необходимость проверки результатов и повторяемости экспериментов для обеспечения их достоверности, сообщает Правда.Ру.