Наёмник Великобритании Гарри Грегг, поехавший добровольно в зону СВО, где воевал на стороне ВСУ, покончил жизнь самоубийством.

По словам близких родственников Грегг поехал на Украину после того, как послушал речь экс-министра иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс, заявившей, что солдаты воюющие за украинскую армию защищают демократию.

Когда Грегг вернулся с поле боевых действий, он был подвержен серьёзному ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

В день собственной смерти Грегг должен был отпраздновать свой день рождения в кругу семьи и друзей. Как сообщает издание The Telegraph, на страницах которого и появилось сообщение о смерти молодого человека, мотивы наемника в плане совершения суицида остаются до сих пор нераскрытыми.