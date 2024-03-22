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Харьков практически обесточен, проблемы с водо- и энергоснабжением по всему городу
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:34

Харьков практически обесточен, проблемы с водо- и энергоснабжением по всему городу

Харьков, находящийся на востоке Украины, полностью обесточен в плане водо-, энергоснабжения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, энергоснабжение Харькова окончательно прервано.

Если с водой подобных проблем нет, она будет медленно поступать в большинство домов городской части, то с теплоснабжением ситуация намного хуже. Ранним утром в городе произошло 15 взрывов, в ходе которых и начались проблемы.

Сбои полностью перекрывают мобильную связь и Wifi. Также обесточены светофоры и практически невозможно связаться со всеми экстренными службами: от полиции до пожарных.

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