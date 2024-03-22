Харьков практически обесточен, проблемы с водо- и энергоснабжением по всему городу

Харьков, находящийся на востоке Украины, полностью обесточен в плане водо-, энергоснабжения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, энергоснабжение Харькова окончательно прервано.
Если с водой подобных проблем нет, она будет медленно поступать в большинство домов городской части, то с теплоснабжением ситуация намного хуже. Ранним утром в городе произошло 15 взрывов, в ходе которых и начались проблемы.
Сбои полностью перекрывают мобильную связь и Wifi. Также обесточены светофоры и практически невозможно связаться со всеми экстренными службами: от полиции до пожарных.
Neuralink начал работу над созданием импланта, возвращающего зрение
Neuralink, компания, основанная Илоном Маском в 2016 году, разрабатывает передовые нейротехнологии, направленные на улучшение качества жизни людей.
В западных странах был замечен рост случаев рака кишечника среди молодежи
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Мизулина заявила, что в сети 70% контента носит опасный и деструктивный характер
Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, которая является главой Лиги безопасного интернета, заявила, что около 70% контента разного формата в сети носит деструктивный и опасный характер.
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