HUAWEI представила новый флагманский смартфон, HUAWEI Pura 70 Ultra, с выдающимися характеристиками. Он оснащен новым процессором Kirin, выдвижной камерой и высокой степенью защиты от воды.

Основные особенности:

Дисплей: 6,8-дюймовый LTPO OLED с разрешением 2844×1260 пикселей и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Процессор: 7-нанометровый Kirin 9010 с 12 ядрами и максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц.

Память: 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ накопителя.

Камеры: основная камера с выдвижным объективом, включая датчик на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 40 Мп и телеобъектив на 50 Мп.

Автономность: аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, поддерживающий быструю зарядку и беспроводные аксессуары.

Другие особенности: защита корпуса IP68, чип NFC, спутниковая связь, голосовой помощник на китайском языке, ИИ-ретушь фото и оптимизация изображений.

Цена в Китае: от $1380 до $1520 в зависимости от конфигурации, сообщает 4pda.