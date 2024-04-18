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HUAWEI представила свой новый смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:28

HUAWEI представила свой новый смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra

HUAWEI представила новый флагманский смартфон, HUAWEI Pura 70 Ultra, с выдающимися характеристиками. Он оснащен новым процессором Kirin, выдвижной камерой и высокой степенью защиты от воды.

Основные особенности:

  • Дисплей: 6,8-дюймовый LTPO OLED с разрешением 2844×1260 пикселей и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц.
  • Процессор: 7-нанометровый Kirin 9010 с 12 ядрами и максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц.
  • Память: 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ накопителя.
  • Камеры: основная камера с выдвижным объективом, включая датчик на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 40 Мп и телеобъектив на 50 Мп.
  • Автономность: аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, поддерживающий быструю зарядку и беспроводные аксессуары.
  • Другие особенности: защита корпуса IP68, чип NFC, спутниковая связь, голосовой помощник на китайском языке, ИИ-ретушь фото и оптимизация изображений.

Цена в Китае: от $1380 до $1520 в зависимости от конфигурации, сообщает 4pda.

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