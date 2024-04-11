Главные особенности устройства включают тонкий корпус из авиационного магниевого сплава, весом всего 980 граммов и процессор Intel Core Ultra 9. Экран OLED с разрешением 3120×2080 пикселей, яркостью до 1000 нит и частотой обновления 120 Гц обеспечивает высокую точность цветопередачи. Система из шести динамиков и интеллектуальный звуковой экран улучшают качество звука и подавление шума во время звонков.
Ноутбук оснащен новым процессором Intel Core Ultra 9, оперативной памятью до 32 ГБ и накопителем NVMe PCIe до 2 ТБ. Встроенный нейропроцессор поддерживает фирменную языковую модель Pangu. Батарея емкостью 70 Втч обеспечивает быструю зарядку мощностью 140 Вт.
Цены начинаются от $1547 за версию с Intel Core Ultra 7, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем, и достигают $2973 за вариант с Core Ultra 9, 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ ПЗУ, сообщает 4pda.
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